Donbass. Ucciso leader miliziani ribelli, capo battaglione Somalia

Mosca, 8 feb. (askanews) - Ucciso uno dei capi dei miliziani filorussi in Ucraina, il comandante del battaglione "Somalia" Mikhail Tolstoy (chiamato Givi) in Donbass. Una fonte vicina alle autorità della Repubblica autoproclamata di Donetsk ha dichiarato al sito russo Lenta che l'uomo è stato ucciso in un'esplosione presso il quartier generale del battaglione Somalia, a cui è seguito un grande incendio.

"Givi" era nel suo ufficio. A sua volta, una fonte dell'agenzia russa Interfax ha detto che l'attacco è stato organizzato da gruppi ucraini, fedeli a Kiev.

La vicenda arriva sulla scia di rinnovati scontri nel Sud-est ucraino e relativo scambio di accuse tra Mosca e Kiev.