Parigi, 18 gen. (askanews) - François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin sull'implementazione del cessate-il-fuoco in Ucraina e sul dossier siriano in vista dei negoziati di Astana. Lo ha riportato l'Eliseo.

Nel corso della telefonata, il capo dello Stato francese ha "insistito sulla necessità che il cessate-il-fuoco (in Ucraina) sia applicato in maniera credibile e totale", ha sottolineato l'Eliseo in un comunicato. "Ha anche ricordato l'urgenza di ottenere dei progressi sulle questioni umanitarie: liberazione dei prigionieri e ripristino delle forniture di acqua", ha proseguito la presidenza francese. Hollande aveva detto le stesse cose al presidente ucraino Petro Poroshenko in una telefonata con Angela Merkel. Per Hollande, gli accordi di Minsk restano "la sola via per una soluzione pacifica della crisi in Ucraina".

Quanto alla Siria, Hollande ha ancora una volta chiesto il "rispetto del cessate-il-fuoco", ma anche "la piena rappresentazione dell'opposizione siriana" a Astana. (con fonte Afp)