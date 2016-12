Colletta Papa per Ucraina, a Natale prima tranche di 6 milioni

Città del Vaticano, 23 dic. (askanews) - A nome del Papa verrà erogata a Natale la prima tranche di aiuti per la crisi umanitaria in Ucraina. Lo rende noto il pontificio consiglio Cor Unum, responsabile per le attività carittevoli della Santa Sede.

Si tratta, prosegue una nota, di una somma di quasi 6 milioni di euro, sui 12 già raccolti, destinata a oltre 2 milioni di beneficiari senza distinzione di religione, confessione o appartenenza etnica, in particolare nelle regioni di Donetsk e Lugansk, Zaporizhia, Kharkiv e Dnepropetrovsk.(Segue)