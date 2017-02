Ambasciatore ucraino: la Crimea tornerà integralmente all'Ucraina

Roma, 28 feb. (askanews) - A tre anni dall'annessione russa della Crimea, l'ambasciatore ucraino in Italia Yevhen Perelygin ha espresso oggi la "convinzione personale più profonda" che "un giorno la Crimea tornerà ad essere integralmente parte dell'Ucraina". "Ciò sarà reso possibile dallo sviluppo democratico d'impronta europea che l'Ucraina sta attraversando, nonché dal sostegno incessante della comunità internazionale", ha spiegato Perelygin.

In una dichiarazione diffusa dalla sede diplomatica di Kiev a Roma, l'ambasciatore ha spiegato di sentire il "dovere di ricordare le lezioni che si possono trarre dalla storia europea", in un momento in cui si osserva "la crescita di alcuni movimenti autonomisti e populisti che promuovono le idee di cambiare la mappa d'Europa rifacendo le frontiere".

"La Russia", è il pensiero dell'ambasciatore ucraino, "ha fatto sempre ricorso al medesimo schema: 'l'aiuto militare fraterno' da parte dei cosidetti uomini verdi e dell'esercito regolare". "Ovunque il risultato è stato il medesimo: migliaia di vittime (prevalentemente civili) dopo l'invasione e l'occupazione, milioni dei sfollati, l'umiliazione e l'oppressione dei popoli autoctoni di tutti questi Paesi", ha commentato Perelygin.

E gli ultimi tre anni di "sofferenze e privazioni per gli ucraini" in Crimea sono solo l'ultimo esempio di quella che l'ambasciatore, in un passaggio della sua dichiarazione, definisce la "politica aggressiva e brutale del Cremlino". La Crimea, ha spiegato, è "una regione in cui oggi si uccide o si mette in prigione solamente sulla base dell'appartenenza etnica o di opinioni politiche difformi da quelle del Cremlino".