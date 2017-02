Alfano: l'Ue non molli la presa sulla questione ucraina

Bruxelles, 6 feb. (askanews) - Sull'Ucraina l'Unione europea non deve "mollare la presa" e deve evitare che la vicenda scenda di livello nell'agenda internazionale. L'Ue "deve esercitare un ruolo più deciso. Perché finora ha fatto tanto, e deve ottenere molto. Dobbiamo seguire gli ucraini perché le riforme vadano avanti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, durante il suo intervento di fronte ai colleghi dei Ventotto, durante il Consiglio Affari esteri dell'Ue oggi a Bruxelles.

Secondo fonti del Ministero, Alfano ha spiegato che "occorre concludere il Piano d'azione per lo sblocco dei visti, come traguardo storico, e le ratifiche dell'Accordo di Associazione, come deciso al Consiglio europeo. Non bisogna mollare la presa perché la questione ucraina non scenda (di livello, ndr) nell'agenda internazionale".

"Perché si arrivi a una soluzione stabile e duratura è necessario chiedere l'adempimento agli accordi di Minsk da entrambe le parti", ha concluso il ministro.