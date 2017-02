Ucraina, timore di disimpegno Usa infiamma di nuovo il Sudest

Kiev, 1 feb. (askanews) - Ancora morti, militari e civili, a ricordare che il conflitto nel Donbass è sì congelato, ma è pronto a riesplodere in grande stile. La guerra che dall'aprile del 2014 sta devastando il Sudest dell'Ucraina e ha fatto quasi 10mila vittime è scomparsa dai radar dei media internazionali, ma è in sempre corso sottotraccia. Le fiammate degli ultimi giorni - con almeno 13 morti da domenica scorsa - dopo quasi un mese di calma piatta in rispetto della cosiddetta "tregua illimitata" concordata lo scorso dicembre, sono arrivate in concomitanza con la visita del presidente Petro Poroshenko alla cancelliera tedesca Angela Merkel avvenuta lunedì. E spinte anche dal vento che soffia alla Casa Bianca, con Donald Trump che sembra pronto ad allentare la morsa delle sanzioni contro la Russia. Quasi due anni dopo gli accordi di Minsk, firmati il 15 febbraio del 2015, il processo di pace è ancora in stallo. Lungo la linea di contatto, separatisti filorussi ed esercito ucraino continuano a spararsi addosso, mentre Kiev e Mosca si accusano regolarmente a vicenda di rompere la tregua.

Poroshenko da Berlino ha rinnovato l'appello a "mantenere le sanzioni contro la Russia sino a che Mosca non rispetti gli impegni presi a Minsk e ristabilisca la sovranità territoriale ucraina, Crimea compresa". Il ministro degli Esteri Pavlo Klimkin ha affermato che "la Russia persegue l'obbiettivo della destabilizzazione e impedisce che vengano fatti progressi in materia di sicurezza e umanitari". Vladimir Putin da parte sua si è fatto solo sentire tramite il suo portavoce Dmitri Peskov, che ha liquidato invece gli incidenti dell'ultima settimana come "nient'altro che una provocazione".

L'epicentro della nuova escalation è intorno alla cittadina di Avdiyivka, poco a Nord della roccaforte separatista di Donetsk, dove ha sede una delle più grandi miniere di carbone del paese. Media ucraini hanno riferito in verità di operazioni dell'esercito di Kiev nella "zona grigia", quella terra di nessuno che divide i territori occupati dai separatisti dal resto dell'ex repubblica sovietica e il quotidiano Rbk ha scritto letteralmente di "un'offensiva strisciante in una guerra di posizione".

L'Unione Europea e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la cui presidenza da oggi spetta proprio all'Ucraina, hanno chiesto "la fine immediata dei combattimenti". Anche l'Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa che monitora quello che dovrebbe essere il processo di pace, ha richiamato tutti i contendenti perché venga ripristinato il dialogo.

La realtà è però che gli ostacoli sulla road map della pacificazione sono ancora insoluti, al di là delle recrudescenze più recenti: se sul lato separatista non c'è accordo per svolgere elezioni locali come previsto dagli accordi di Minsk, a Kiev non è stata fatta ancora nessuna legge per l'autonomia e il decentramento. (Segue)