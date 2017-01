Verhofstadt ritira proposta accordo M5s-Alde:"mancano garanzie"

Bruxelles, 9 gen. (askanews) - "Siamo arrivati alla conclusione che non c'è abbastanza terreno comune" e "non ci sono abbastanza garanzie" per l'ingresso dei Cinque Stelle nell'Eurogruppo Alde. Lo ha affermato Guy Verhofstadt, al termine della riuniione del bureau Alde che ha bocciato l'accordo con M5s, annunciando il ritiro della proposta di accordo fra M5s e Alde per la convivenza in unico gruppo parlamentare.