Verhofstadt: M5s in Alde strada giusta ma ancora troppe distanze

Roma, 10 gen. (askanews) - "Molti di voi hanno espresso il loro disappunto per il mio dialogo con il Movimento Cinque Stelle. Ma ho pensato e penso ancora essere una grande notizia che i Cinque stelle volevano lasciare il blocco degli euroscettici e avevano espresso la loro intenzione di unirsi a noi in un percorso europeista. Volevo vedere se avessero potuto inserirsi nel gruppo Alde. Ma alla fine abbiamo ritenuto che la distanza tra di noi era ancora troppo profonda e che le garanzie fornite troppo sottile". Lo ha scritto su Facebook il capogruppo Alde Guy Verhofstadt, sulla bocciatura dell'adesione M5s.

"Quello che so è che è importante - per l'Italia e per l'Europa - è che i Cinque stelle vadano avanti nella trasformazione verso un movimento riformista e di proposta costruttiva. La Brexit e l'euroscetticismo in atto ha aperto gli occhi di molti. Più che mai la mia ambizione resta di far crescere in Parlamento il fronte pro-Europa. Il contrattaco europeista ha avuto inizio e, con il vostro sostegno, il meglio deve ancora venire".