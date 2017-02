Vendola: Pd è imploso, nascerà movimento per riscossa sinistra

Roma, 2 feb. (askanews) - "Non so se un movimento popolare di riscossa della sinistra che vada da D'Alema a De Magistris e dopo la crisi del Pd oggi sulle labbra dei suoi stessi fondatori come Bersani, arriverebbe al 10% dei consensi o a quanto. So però che mettendo insieme le esperienze, le pratiche, la cultura di chi ha resistito a sinistra si può diventare punto di riferimento e speranza per milioni di italiani". Lo afferma in una intervista a Repubblica Nichi Vendola avvertendo che "non basta sommare forze occorre un progetto di radicale discontinuità".

Il voto a giugno? Se Pd e M5S lo invocano, ragiona, "non possiamo certo essere noi titubanti davanti alle elezioni" ma sulla questione dei vitalizi "Renzi sembra l'ultimo propagandista grillino... Fa un favore a Grillo". "Il Pd di Renzi si è rotto, sta implodendo", "siamo interessati a Consenso", il movimento lanciato da Massimo D'Alema e "a quello che nel Pd avanza con le prese di posizione di Enrico Rossi e di Michele Emiliano. E a quello che è riuscito a costruire De Magistris a Napoli. A quanto si muove nei 5stelle". Sinistra italiana si vuole "confrontare con tutti", spiega Vendola, mantenendo però "un punto di vista autonomo". Ma Vendola boccia il progetto ulivista di Bersani: "Siamo a un punto tale che occorre un progetto radicale. E poi il torcicollo in politica rischia di essere una malattia".