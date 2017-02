Vendola a Pisapia: vera tragedia sarebbe non fare scissione Pd

Rimini, 19 feb. (askanews) - "Penso che non fare la scissione sia una tragedia". Così Nichi Vendola ha replicato a distanza all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che aveva giudicato "una tragedia" per il Paese una possibile scissione del Pd.

Sarebbe una tragedia, ha spiegato Vendola, "non scindere l'ansia di uguaglianza dalle politiche della disuguaglianza, restare nella palude politicista è una tragedia. Difficile spiegare a un ragazzo di vent'anni cosa significa la parola sinistra quando ha di fronte le politiche degli ultimi governi". Ancora rivolto a Pisapia, promotore del Campo progressista, l'ex leader di Sel ha aggiunto: "No Giuliano, non tutti i ponti sono utili, basta andare a Messina... Non è utile il ponte col renzismo e con quello che ha generato il renzismo in questo paese".