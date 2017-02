Veltroni: grazie, ma non posso accettare presidenza Lega calcio

Roma, 8 feb. (askanews) - "In questo momento non esistono le condizioni oggettive e personali per le quali io possa aderire all'ipotesi, allo stato solo tale, della presidenza della Lega Calcio". Lo dichiara in una nota Walter Veltroni.

"Ringrazio chi ha voluto parlarmene e auguro al calcio italiano, motivo di passione e di impegno per milioni di cittadini, di trovare - aggiunge - la necessaria unità e lo scatto di innovazione, di indirizzi e organizzativi, indispensabili per far crescere ancora e rendere più moderno, popolare e internazionale il nostro sport più seguito".