Veltroni a minoranza: non andatevene, Pd ha bisogno di voi

Roma, 19 feb. (askanews) - "E' mio dovere prendervi pochi minuti per dirvi quanto mi sembra sbagliato e quanto mi angosci quello che sta accadendo e per rivolgere un invito e un appello a compagni e amici con i quali abbiamo vissuto vittorie e sconfitte perchè non si separi la loro strada dalla strada di tutti noi. Delle loro idee, del loro punto di vista, il Pd ha bisogno". Lo ha detto Walter Veltroni all'assemblea del Pd.