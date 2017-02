Usa, Mattarella: Trump è agli inizi, aspettiamo per dare giudizi

Roma, 23 feb. (askanews) - E' ancora presto per dare valutazioni, giudizi sull'operato del nuovo presidente degli Stati uniti, Donald Trump. Lo ha affermato il capo dello Stato, Sergio Mattarella in una intervista alla televisione nazionale cinese CCTV, rilasciata direttamente in Cina dove il presidente è in visita di Stato.

"Siamo ancora appena agli inizi di questa nuova presidenza degli Stati Uniti d'America - ha detto Mattarella - e bisognerebbe attendere il suo concreto sviluppo prima di formulare valutazioni e quindi valutare i comportamenti che adotterà".

In ogni caso, ha aggiunto Mattarella, "noi speriamo fortemente che non vi siano mai guerre commerciali, perché siamo convinti che la collaborazione e l'apertura vicendevole vada a vantaggio di tutti i Paesi e rafforzi lo spirito di collaborazione che difende la pace nel mondo".

"Credo che sia talmente evidente l'interesse di tutti in questa direzione - ha concluso il presidente della Repubblica - e sono convinto che saranno confermati questi comportamenti".