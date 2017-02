Rossi e bersaniani fuori, Renzi non va in direzione

Roma, 20 feb. (askanews) - Sono le ultime ore per provare ad evitare o, più probabilmente, a limitare la scissione del Partito democratico. Martedì alle 15 si terrà la direzione del partito, Enrico Rossi e i bersaniani hanno annunciato che non parteciperanno, ma resta ancora da capire come intende muoversi il presidente della Puglia Michele Emiliano. E' lui a tenere aperto uno spiraglio, chiede "un segnale", Francesco Boccia, deputato a lui vicino, ricorda che un punto-chiave è la "conferenza programmatica" chiesta da Andrea Orlando, oltre "tempi ragionevoli" per il congresso. Da Matteo Renzi, al momento, non arrivano aperture, i suoi fanno sapere che quello che si doveva fare è stato fatto. E Renzi non sarà domani in direzione.

Si vedrà in direzione. L'organo è convocato per dare vita alla commissione congressuale, che poi stabilirà le regole del congresso. Sarà lì che si capirà se Emiliano intende restare dentro e sfidare Renzi oppure no.

Nel Pd, intanto, si disarticolano le correnti. Andrea Orlando ha ribadito la propria disponibilità a candidarsi "se serve a fermare la scissione". Soprattutto, il ministro della Giustizia è sempre più in contatto con Cesare Damiano e Gianni Cuperlo, si parla già di una nuova area che si presenterà al congresso con un candidato per sfidare Renzi. "Siamo alternativi a Renzi - dice Damiano - siamo interessati a una discussione per costruire un campo di forze per il congresso e individuare le candidature che vadano bene".

Fondamentale, però, è capire innanzitutto come si muoverà Emiliano. La sua presenza nella partita congressuale cambierebbe notevolmente la situazione. Enrico Rossi e Roberto Speranza, raccontano, anche in queste ore hanno cercato di capire cosa ha intenzione di fare il presidente della Puglia ma "lui dice tutto e il contrario di tutto", è il racconto sconsolato delle conversazioni.