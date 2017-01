Roma, 18 gen. (askanews) - "Lo scontro dell'auto è incomprensibile. La Germania ha fatto un'interferenza nel nostro stato nazionale. E viene da dire: da quale pulpito. In questo concordo con Delrio: piantatela". Lo afferma l'ex premier Romano Prodi in una intervista al Qn.

Quanto poi alla lettera all'Italia per la manovra correttiva, Prodi osserva che "è chiaro che la necessaria flessibilità diventa più difficile per un commissario olandese che è già nel pieno della campagna elettorale. Fare la faccia feroce contro l'Italia rende voti, sa?". Ma "la cosa che mi stupisce di più è la previsione di diminuzione della crescita del Fmi perchè nell'ultima parte dell'anno c'era stato un minimo miglioramento, pensavo che si potesse mantenere quello 0,9% delle previsioni di crescita precedenti", osserva. "Io non so se le turbolenze di oggi derivino dal referendum però stanno arrivando" conclude Prodi che esprime "la massima fiducia" nel governo Gentiloni.