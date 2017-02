Ue, Mattarerlla: rimanere inerti significa uscire da mercati

Roma, 10 feb. (askanews) - "Rimanere inerti significa uscire gradualmente di scena dai mercati economicamente più interessanti in termini di innovazione - sui quali si affacciano nuovi imponenti protagonisti - ponendo gravemente a rischio il nostro futuro". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Madrid al Simposio Cotec Europa sull'economia circolare e sollecitando l'Italia, insieme a spagnoli e portoghesi, a rilanciare la copperazione in termini di tecnologia e innovazione sulle nuove sfide fornite dalle nuove economie.

"Questa integrazione, questa osmosi - ha affermato il presidente della Repubblica - potrebbe consentirci di elaborare più rapidamente politiche per accompagnare, anche in termini sociali, i costi di una transizione altrimenti assai ardua, non soltanto per i nostri apparati industriali ma per le nostre società nel loro complesso. In questo modo potremo cogliere tutte le opportunità, anche sul piano dell'occupazione, che i mutamenti in atto ci offrono. E' la risposta attiva che ci permetterà di aumentare la crescita delle nostre economie, integrando reciprocamente le rispettive filiere produttive e combattendo efficacemente la disoccupazione, obiettivo, questo, primario".