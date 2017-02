Ue, Mattarella:i 60 anni Trattati Roma siano nuovo inizio Europa

Roma, 10 feb. (askanews) - "A pochi mesi dalla celebrazione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, occorre ribadire, con la più grande fermezza, la necessità di ridare slancio al processo di integrazione europea. Ci auguriamo che l'incontro di Roma, il 25 marzo prossimo, possa segnare l'avvio di un 'nuovo inizio', nel quale possano riconoscersi non soltanto le Istituzioni e i governi degli Stati membri, ma prima di tutto i cittadini". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Madrid all'undicesimo Simposio Cotec, insieme al Re di Spagna e al Presidente della Repubblica del Portogallo.

Una "nuova partenza - ha aggiunto il Capo dello Stato - dovrebbe avere fra i suoi obiettivi anche il rafforzamento di uno spazio europeo della ricerca e dell'innovazione sempre più efficiente, nel quale le nostre tre Fondazioni possano svolgere un ruolo di primo piano, fungendo da catalizzatore per esperienze simili in altri Paesi dell'Unione, ma anche - guardando alla Regione mediterranea - al di là dei confini europei".

In quest'ottica, ha proseguito Mattarella, "dobbiamo riuscire a cogliere le opportunità che il modello dell''economia circolare' ci offre per contribuire allo sviluppo tecnologico, industriale e sociale dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Le esperienze produttive dei nostri Paesi possono infatti essere messe utilmente a disposizione di quelle dei Paesi dell'opposta sponda, in modo da assicurare il riuso e la ri-elaborazione di materiali, prodotti e sistemi in un 'circolo virtuoso' di crescita e sviluppo da cui tutti potremo trarre beneficio. Alleviando, altresì, le pressioni cui le nostre società sono oggi sottoposte in ragione di flussi consistenti di migranti definiti 'economici'".