Ue, M5s: fatto tremare sistema, establishment è contro di noi

Roma, 9 gen. (askanews) - "L'establishment ha deciso di fermare l'ingresso del MoVimento 5 Stelle nel terzo gruppo più grande del Parlamento Europeo. Questa posizione ci avrebbe consentito di rendere molto più efficace la realizzazione del nostro programma. Tutte le forze possibili si sono mosse contro di noi". E' quanto si legge in un post del Movimento 5 Stelle, pubblicato sul blog di Beppe Grillo, in cui si commenta lo stop del bureau di Alde all'ingresso degli europarlamentari pentastellati nel gruppo guidato da Guy Verhofstadt.

"Abbiamo fatto tremare il sistema come mai prima. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato e sono stati al nostro fianco. La delegazione del MoVimento 5 Stelle in Parlamento Europeo continuerà la sua attività per creare un gruppo politico autonomo per la prossima legislatura europea: il DDM (Direct Democracy Movement)", conclude l'M5s.