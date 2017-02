Ue, Letta: giusta la mossa della Merkel, via le zavorre

Roma, 5 feb. (askanews) - "Che Angela Merkel rilanci l'Europa a diverse velocità è un fatto importante, una mossa utile e coraggiosa. La buona notizia è che la proposta venga dalla Germania, il Paese fin qui più immobilista, quello che non voleva toccare nulla e ora invece si muove per la prima volta in una logica di discontinuità. Berlino sembra capire che la mera difesa dell'esistente porta alla distruzione di tutto. La Brexit e Donald Trump costituiscono una doppia minaccia esterna esistenziale e l'Europa deve cambiare passo e direzione". Lo afferma l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, in una intervista al 'Corriere della sera'.

Per Letta, le velocità differenziate servono "perché altrimenti finiremmo per produrre una serie di alibi, zavorre e ostacoli, dove a dettare la velocità del convoglio è il vagone più lento".

Il vertice di marzo a Roma, aggiunge, "rischiava di diventare solo una cerimonia celebrativa. Questo passo può invece farlo diventare importante quanto lo fu quello del 1957, che non si svolse a Roma per caso ma perché c'era bisogno di uscire dal semplice asse franco-tedesco, dopo la bocciatura della Comunità europea di Difesa. I veri protagonisti dei Trattati di Roma furono infatti il Benelux e l'Italia. È un marchio di fabbrica fondamentale anche per il nostro ruolo odierno: l'Italia è il cuore dell'Europa e il 25 marzo può essere un appuntamento di svolta".

Oggi, secondo Letta, l'Italia "deve giocare da protagonista come allora. È una nuova sfida perché dobbiamo stare nel convoglio più veloce, meritarci il ruolo di locomotiva insieme ai Paesi fondatori". Certo, per l'ex premier, "è evidente che la confusione, l'incertezza politica che stiamo raccontando all'esterno non aiuta. L'idea che l'Italia sia un Paese nel quale non si sa bene in prospettiva chi comandi, dove l'instabilità istituzionale sia strutturale, è un grave handicap. Dobbiamo fare una grossa analisi di coscienza collettiva e capire che siamo nuovamente in una fase dove si riscrivono le classifiche. In passato abbiamo sempre azzeccato questi passaggi: nel 1957 quando fummo tra i primi sei e ancora negli Anni 90, quando entrammo nel gruppo di testa dell'Euro. Il passaggio di oggi è altrettanto difficile e non possiamo permetterci di sbagliare. Devo anche dire che ho apprezzato il modo in cui Paolo Gentiloni ha mosso i primi passi nella Ue".

Per l'Ue Letta propone "l'Fbi europeo per combattere il terrorismo. La creazione di una vera difesa comune perché è chiaro che non saranno più gli americani a garantire la nostra sicurezza. Poi la polizia di frontiera della Ue per gestire insieme la questione migratoria. Al capitolo benessere, io vedo indispensabile uno scambio tra solidarietà e responsabilità".