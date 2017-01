Roma, 20 gen. (askanews) - "Caro David, non abbiamo da rimproverarci nulla, sono altri a doversi vergognare per essersi rimangiati la parola data. Chi non capisce oggi, sono sicuro che capirà col tempo. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto, fai e farai per il bene del MoVimento 5 Stelle". E' quanto scrive Beppe Grillo sul suo blog, a corredo del post scritto da David Borrelli, in cui l'europarlamentare prova a dare una "risposta alle domande frequenti sul MoVimento 5 Stelle in Europa", a seguito del caso Alde, con i liberali che non hanno dato il via libera all'ingresso degli eurodeputati M5s nel loro gruppo.