Ue, Gentiloni: l'Italia non è a rischio procedura per deficit

Roma, 2 feb. (askanews) - "Non descriverei questa questione delle procedure di deficit eccessivo come commissariamento, non per sottovalutarne le implicazioni. Non siamo in quella procedura: l'Italia ha deciso da sempre di rispettare le regole e di non entrare nella procedura di deficit eccessivo nel quale sono un grandissimo numero di Paesi Ue. L'Italia non fa parte di questo gruppo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, parlando a palazzo Chigi al termine della riunione del Governo.

"L'Italia non fa parte di questo gruppo - ha aggiunto- per tante ragioni, legate anche al peso del nostro debito pubblico che in qualche modo ci costringe ad avere una politica di contenimento strutturale del deficit che abbiamo sviluppato nel corso di questi anni".