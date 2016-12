Roma, 23 dic. (askanews) - "L'Italia sta diventando un viavai di terroristi, che non siamo in grado di riconoscere e segnalare, che grazie a Schengen possono sconfinare indisturbati in tutta Europa. Bisogna agire oraFino a oggi è stato il tempo del dolore, della commozione, della solidarietà. Adesso è il momento di agire e proteggerci". Lo ha scritto sul suo blog Beppe Grillo, alla luce della cattura a Milano dell'autore della strage di Natale a Berlino, indicando come prioritarie quattro drastiche misure:

-"1) chi ha diritto di asilo resta in Italia e tutti gli irregolari - ha elencato Grillo- devono essere rimpatriati subito a partire da oggi; - 2) Schengen deve essere rivisto: qualora si verifichi un attentato in Europa le istituzioni devono provvedere a sospenderlo immediatamente e ripristinare i controlli alle frontiere almeno finchè il livello di allerta non sia calato e tutti i sospetti catturati; - 3) creazione di una banca dati europea sui sospetti terroristi condivisa con tutti gli stati membri, utilizzando anche quelle attuali; - 4) revisione del Regolamento di Dublino".

"Due agenti della polizia, Cristian Movio e Luca Scatà, stanotte hanno rischiato la loro vita - ha sottolineato il leader M5s- durante un banale controllo di documenti. L'uomo che avevano fermato era l'assassino di Berlino che ha subito estratto la pistola ferendo Cristian. Luca, poliziotto in prova e con appena 9 mesi di servizio, ha reagito a sangue freddo, ha sparato e ha ucciso il terrorista. Due eroi, che hanno rischiato di diventare due nuovi santi laici. Tutta l'Italia, tutta l'Europa sono grate a questi due ragazzi. Io personalmente mi sento in dovere di ringraziarli e abbracciarli, specialmente Cristian che ora si trova in ospedale con una spalla forata. Ma è folle che due agenti ordinari debbano essere messi a repentaglio e ritrovarsi ad avere a che fare con un terrorista ricercato da mezza Europa. Questo accade perchè la situazione migratoria è ormai fuori controllo". (segue)