Roma, 23 dic. (askanews) - L'Europa sta vivendo "momenti tragici". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parlando a Pompei. "In Europa viviamo momenti tragici in questi giorni, anche una ragazza uccisa a Berlino, non la dimenticheremo. In momenti difficili - ha aggiunto - trovaci a casa con la nostra civiltà, con la nostra storia, fa bene".