Terrorismo, Gentiloni: cattura Amri dimostra che lo Stato c'è

"Anche se le minacce non vanno sottovalutate". Un pensiero a Fabrizia Di Lorenzo e alla famiglia

Roma, 23 dic. (askanews) - L'operazione di polizia a Milano dimostra che "lo Stato c'è", anche se "le minacce non vanno sottovalutate". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, commentando a palazzo Chigi l'uccisione del tunisino sospettato di avere realizzato l'attentato di Berlino. "La nostra attenzione resta massima, le minacce non vanno sottovalutate. Ma quanto accaduto questa notte credo che consenta ai nostri cittadini di sapere che l'Italia c'è e lo Stato c'è".

Gentiloni ha aggiunto: "Voglio ricordare di nuovo le vittime della strage di Natale al mercatino di Berlino e cogliere questa occasione per stringerci in un abbraccio ai familiari di Fabrizia Di Lorenzo, italiana esemplare rimasta uccisa in questa strage".