Roma, 19 gen. (askanews) - Matteo Salvini, in diretta con Radio Padania dalle zone terremotate, spara a zero contro Vasco Errani, commissario straordinario del governo per il sisma: "Politicizzare la Protezione civile, affidandola a un ex governatore trombato è stato demenziale" attacca.

"Aver messo un ex governatore trombato e tra l'altro fallimentare sulla ricostruzione in Emilia è stato demenziale, solo il Pd poteva farlo e lottizzare così anche le emergenze - continua Salvini -. Il sistema Protezione civile era più efficiente qualche anno fa, al di là dell'impegno di tutti i volontari che è prezioso ma se ai vertici c'è chi non sa fare...".