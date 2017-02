Terremoto, Gentiloni: nel dl tutto il possibile per accelerare

Roma, 2 feb. (askanews) - "Credo che l'Italia non dimenticherà questo colpo inferto a una parte così rilevante del nostro territorio, ma oltre a non dimenticare l'Italia deve reagire con decisione con un obiettivo credo molto semplice: mettere in campo tutte le norme e le iniziative necessarie per accelerare i percorsi sia di emergenza che di ricostruzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi.