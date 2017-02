Terremoto, Gentiloni: lavorare in fretta, istituzioni siano unite

Roma, 7 feb. (askanews) - "Il messaggio di cui dobbiamo essere tutti consapevoli è che una parte del nostro paese è stata ripetutamente colpita in modo molto grave. Non è stato solo un episodio, ma si è trattato purtroppo di una sequenza. E questo non deve incrinare la coesione delle nostre comunità e la fiducia nel futuro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine di un incontro a Teramo con i sindaci delle zone del teramano colpite da terremoto e maltempo.

Bisogna "lavorare e lavorare in fretta perchè solo se le istituzioni saranno veramente unite e rapide, dal governo, alla regione, ai sindaci, alla protezione civile, solo questo potrà consentirci di restituire fiducia ai nostri territori", ha concluso.