Roma, 20 gen. (askanews) - Il governo ha stanziato 30 milioni per affrontare l'emergenza terremoto in Centro Italia. Lo ha riferito il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, al termine del Cdm.

I fondi sono stati stanziati con ordinanza emanata dalla Protezione civile "per le esigenze manifestate dai territori nelle ultime 36 ore", ha spiegato Finocchiaro.