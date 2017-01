Roma, 20 gen. (askanews) - "P.S. Al governo Gentiloni, il MoVimento 5 Stelle è pronto a collaborare per migliorare efficacia ed efficienza delle azioni (non per coprire errori fatti). Iniziamo a parlare del prolungamento dello stato di emergenza per quei territori e all'ampliamento del Cratere". E' quanto scrive Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, in un post su Facebook per rimgraziare i vigili del Fuoco impegnati nelle operazione di ricerca dei dispersi in Abruzzo, gli "eroi" che "hanno appena salvato sei persone all'Hotel Rigopiano!".