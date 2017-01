Roma, 18 gen. (askanews) - La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi sta seguendo in queste ore l'evolversi della situazione dopo le nuove forti scosse di terremoto che hanno colpito questa mattina il Centro Italia. La Sottosegretaria è in costante contatto con il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il Commissario per la ricostruzione Vasco Errani, con i quali avrà un incontro alle 12.30 a Palazzo Chigi.