Roma, 19 gen. (askanews) - "Voglio esprimere cordoglio per le vittime del sisma e del maltempo, vicinanza alle famiglie delle colpite da questa nuova tragedia, sostegno pieno e incondizionato ai soccorritori. Viviamo ore di ansia, in attesa di sapere cosa è successo nell'albergo" di Rigopiano. Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini, incontrando i presidenti dei consigli regionali delle regioni colpite dal terremoto del centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo).

E' necessario, ha raccomandato la presidente della Camera, "evitare polemiche, in un momento in cui le priorità sono altre" e ha invitato "ogni istituzione a fare la propria parte, a collaborare, perchè questo è il momento più duro e difficile per le popolazioni colpite dal terremoto: il clima non aiuta e il morale delle persone è molto provato".