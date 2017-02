Terremotati in piazza, Gentiloni e Boldrini li incontrano

Roma, 2 feb. (askanews) - Prima il sit-in in piazza Montecitorio e poi, alle 11, l'incontro confermato con la presidente della Camera Laura Boldrini e, secondo quanto da loro riferirto, dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Diverse decine di cittadini delle zone del Centro Italia colpite dal sisma si sono ritrovate da stamani davanti alla Camera per una manifestazione e una richiesta di attenzione alle Istituzioni, in concomitanza con la riunione del Consiglio dei ministri per il varo del nuovo decreto per l'aiuto alle regioni in emergenza.

Al presidio davanti al Parlamento sono presenti cittadini di tutte le regioni colpite dal terremoto che chiedono mezzi e aiuti per gestire l'emergenza e impegni precisi per la ricostruzione. "Chiediamo a gran voce che ci vengano dati altri mezzi perchè è necessario e urgente spalare le macerie e la neve - spiega Roberta -, per il Comune di Accumoli ce ne sono solo due e quindici frazioni sono abbandonate a se stesse. Ci sono case rimaste in piedi che vanno liberate dalle macerie".