Tav, Di Maio su Fb: presiedo aula che voterà ratifica vergognosa

Roma, 20 dic. (askanews) - "Sto presiedendo l'aula di Montecitorio e oggi è prevista la votazione di una ratifica vergognosa: la tratta Tav Torino-Lione". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio (M5s), vice presidente della Camera, che sta guidando adesso i lavori dell'aula di Montecitorio.

"Oggi pomeriggio - spiega Di Maio - si decide il via libera a 57 km di tunnel che sventra inutilmente un intero territorio, con costi stimati, secondo gli ultimi preventivi, in 26 miliardi. Ci indebiteremo per anni, con il rischio di due tipi di infiltrazioni: l'amianto nelle acque e la mafia nei cantieri dell'opera. Noi ci opporremo in ogni modo, ma la maggioranza ha i numeri: i numeri per approvare una legge che comporta un investimento modificabile al rialzo. In pratica, il parlamento autorizza la lievitazione incontrollata dei costi, che pagheremo noi cittadini".

"In tutto questo - sottolinea -, il Pd fa finta di dimenticare che una tratta esiste già, che le merci trasportate diminuiscono costantemente, che le falde acquifere verranno prosciugate. Ma per il Pd si tratta di un'opera strategica. Certo, è tutto strategico, quando si tratta di difendere i loro interessi e i loro amici". "Ogni governo italiano negli ultimi 15 anni si è accanito sul Tav: i soldi per i treni dei pendolari o per il reddito di cittadinanza non esistono, invece si trovano subito per un'opera ad alto rischio di infiltrazioni criminali - conclude Di Maio -. E' lo stesso film a cui abbiamo già assistito per Expo, e per lo scandalo Mose".