Su data primarie M5s accusa: "Il Pd vuole pensioni d'oro"

Roma, 24 feb. (askanews) - Duro scontro tra Pd e M5s sulla data delle primarie al 30 aprile, che allontatano la possibilità di tenere elezioni politiche a giugno.

"La scelta del 30 aprile - ha detto Piero Fassino in direzione - risolve un problema non banale: si chiude definitivamente il dibattito sul voto politico a giugno".

Immediato l'attacco via Twitter (rilanciato da Beppe Grillo) di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera. "Il Pd ha appena annunciato le primarie il 30 aprile impedendo il voto a giugno per arrivare almeno a settembre. Miserabili!", scrive l'esponente M5s lanciando l'hashtag #primarieperlapensione.

"Applausi al Pd - rincara sullo stesso social network di il deputato Danilo Toninelli - che è riuscito nel suo piano: rinviare le elezioni a dopo agosto per intascarsi le pensioni d'oro!". E i deputati accusano: "Niente voto a giugno, il Pd blocca il Paese con le sue #primarieperlapensione!".

Per i Dem il primo a replicare, con ironia, è il presidente Matteo Orfini. "Dai Luigi - scrive - lo so che è dura vivere in un partito in cui i leader li sceglie una Srl invece di milioni di persone, ma non prenderla così male". Stessa linea quella di Ettore Rosato. "Un partito moderno, europeo e democratico - afferma il capogruppo Dem alla Camera - nei fatti sceglie così i suoi leader e non in una riunione d'azienda, né tra i follower di un sito web".

"Le primarie Pd - taglia corto il senatore renziano Andrea Marcucci - sono vere, serie, democratiche. Tutte cose che Di Maio e M5s ignorano, per loro conta solo la voce del padrone".