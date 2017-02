Stamattina colloquio Guerini-Bersani, ma distanze nel Pd restano

Roma, 16 feb. (askanews) - Le distanze nel Pd restano, nonostante il colloquio avvenuto questa mattina tra il vice-segretario Lorenzo Guerini e Pier Luigi Bersani. Secondo quanto si apprende, i due si sono incontrati alla Camera dei deputati per valutare possibili mediazioni in vista dell'assemblea di domenica. Il colloquio, però, non avrebbe prodotto sostanziali novità, secondo quanto viene riferito da fonti Pd.

Dopo l'incontro si è tenuta al Nazareno una riunione tra Matteo Renzi, Guerini e Matteo Orfini.