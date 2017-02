Speranza: se congresso è rivincita di Renzi ci sarà nuovo inizio

Roma, 18 feb. (askanews) - Se il congresso dovesse diventare solo una occasione di "rivincita" per Matteo Renzi sarà inevitabile un "nuovo inizio per la sinistra del Pd. Lo ha detto Roberto Speranza, parlando all'iniziativa della minoranza Pd. Speranza ha raccontato di avere parlato con Matteo Renzi questa mattina e ha aggiunto: "Sono preoccupato, temo prevalgano ancora le spinte autoreferenziali, l'egoismo di chi guida e di chi è corresponsabile. Ci sono le responsabilità di chi guida ma anche quelle di un gruppo dirigente".

Ha aggiunto Speranza: "Il congresso rischia di ridursi a un plebiscito-rivincita per il capo arrabbiato perché ha perso il plebiscito vero. Ma questo non serve a nulla. Se il congresso non è quel tentativo lì, allora non avrà senso. E dico sin da ora che a un congresso-rivincita a me non interessa entrare".

Dunque, "se le cose dovessero andare in questa direzione sarà normale un nuovo inizio, sarà la conseguenza naturale, scontata. Un nuovo inizio non come chiusura, non come stretta identità, non come costruzione di una casa stretta e piccola. Un vero centrosinistra, un campo largo, non stretto".

Ha concluso Speranza: "Chiediamo che il Pd assuma un impegno. Si vada avanti e si governi fino al 2018. E in questi mesi si provi anche a mettere al centro la questione sociale".