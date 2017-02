"O spazio per ricucire fratture o non vale pena fare congresso"

Mestre (Ve), 20 feb. (askanews) - "Renzi ieri non ha risposto alle richieste poste da molti di noi con forza. In questi mille giorni di governo si sono create rotture profonde con il nostro popolo, dal Jobs act alla riforma della scuola". Lo ha sottolineato Roberto Speranza all'indomani dell'assemblea nazionale del Pd che ha sancito una rottura all'interno del partito, nel corso di un incontro "Dialoghi a sinistra" che si svolge a Mestre (Venezia) insieme a Giuliano Pisapia.

"In queste ore stiamo parlando di scissione - ha ribadito Speranza - ma di fatto c'è già stata la scissione. Molti mi dicono non ce la faccio più a stare in questo partito. Allora o c'è spazio per ricucire le fratture dentro il Pd oppure non vale la pena di fare il congresso", ha concluso.