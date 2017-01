Speranza: Parlamento intervenga su voucher o voto sì a referendum

Roma, 10 gen. (askanews) - Il Parlamento deve intervenire immediatamente sui voucher, altrimenti "a normativa vigente" Roberto Speranza voterà sì al refendum sul jobs act su cui domani la Consulta deciderà. In un videoforum con Repubblica, il leader della sinistra Pd spiega: "Della partecipazione democratica non si deve mai avere paura, la Consulta farà le sue valutazioni ma ci sono 3 milioni di cittadini che hanno raccolto le firme e il più grande sindacato italiano, la Cgil. Quando Poletti disse 'andiamo a votare, così evitiamo il referendum', questa è una scorciatoia senza senso".

"Il Pd - ha proseguito Speranza - deve immediatamente intervenire in Parlamento per cambiare le cose che non hanno funzionato" del jobs act: "E' facile su voucher e appalti, meno sull'articolo 18. Reintrodurre l'articolo 18 significherebbe tornare alla normativa precedente a quella del jobs act ed è complicato ma è evidente che negli ultimi mesi si sono impennati i licenziamenti disciplinari, quando la riforma va valutata e monitorata. C'è una proposta in Parlamento che riporta i voucher a ciò per cui sono nati perché hanno una ratio: far emergere il lavoro nero. E' relatrice l'onorevole Maestri e primo firmatario Damiano. Ma tra lo status quo e l'abrogazione meglio l'abrogazione, io voterei sì".