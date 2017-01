Speranza: non vogliamo posti, si cambi leadership prima del voto

Roma, 30 gen. (askanews) - Roberto Speranza, che sabato si è diviso tra l'assemblea di D'Alema a Roma e quella di Renzi a Rimini, ribadisce che lui "sta con il popolo del centrosinistra", che non si tratta di "due platee l'una contro l'altra armate" bensì di "due parti dello stesso campo ed io lavoro per unirle" ma afferma anche che "il Pd e il centrosinistra devono essere resi contendibili prima delle politiche".

Le urne anticipate? "Davvero - si chiede Speranza in un'intervista al Corriere della Sera - vogliamo votare con una legge che ci mette nel pantano? Se il Pd toglie la fiducia a un suo premier e consegna il Paese all'ingovernabilità non è più il Pd ma il partito dell'avventura". Speranza smentisce qualsiasi trattativa con il segretario sui "posti sicuri" ("io sono per toglierli per me è sulla linea politica che si discute") e sottolinea che "i capilista bloccati vanno eliminati subito": "Posti non ne vogliamo", "a Renzi poniamo una questione politica, non di destini individuali".