"Da parte mia non ci sono le condizioni per stare nel congresso"

Mestre (Ve), 20 feb. (askanews) - "Non credo che andrò alla direzione dopo quello che è accaduto ieri. In queste ore mi confronterò ancora con i miei interlocutori. Però l'orientamento è quello che è emerso ieri quando si è consumata una rottura". Lo ha spiegato Roberto Speranza arrivando ad un incontro a Mestre insieme a Giuliano Pisapia all'indomani dell'assemblea del Pd che ha sancito una rottura nel partito.

"Ci aspettavamo che nella replica di Renzi - ha proseguito ancora Speranza - ci fosse un messaggio di riapertura di una discussione e questo non è avvenuto. Ha fatto una scelta molto chiara che va nella direzione di rompere il Pd. Questo mi amareggia molto e chiaramente apre dentro di noi una riflessione. In questo momento, da parte mia, non ci sono le condizioni per stare nel congresso", ha concluso.