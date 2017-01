Speranza da D'Alema e da Renzi:Pd dialoghi anzichè combattersi

Roma, 28 gen. (askanews) - L'ex capogruppo Pd Roberto Speranza, candidato alla segreteria in vista di un congreso "che per ma va fatto al più presto possibile" partecipa oggi sia all'assemblea a Roma convocata da Massimo D'Alema con la sinistra del no al referendum, sia all'assemblea degli amministratori Pd riunita da Matteo Renzi a Rimini.

"Quesi due mondi - ha spiegato la scelta Speranza, parlando a Rainews 24- sono parti di una stessa comunità: devono dialogare. Fra noi ci sono diversità e sicuramente due punti di vista. Ma una grande partito democratico deve valorizzare come ricchezza il pluralismo interno. Il centrosinistra e il Pd devono esprimere dialogo e confronto nell' obbiettivo di ricostruire il campo del centrosinistra rendendo più forte il Pd".

"Oggi - ha sottolineato- in Italia ci sono tre campi politici: destra, centrosinistra e Grillo. I nostri avversari sono gli altri due, al nostro interno dobbiamo parlarci e dialogare".