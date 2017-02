Speranza: con congresso lampo resta rischio scissione Pd

Roma, 11 feb. (askanews) - Con un congresso lampo per andare al voto a giugno "il Pd non sarebbe più il Pd. Sarebbe come far finta che non esistono tanti nosri elettori che non sono rappresentati e si sentono già fuori dal Pd. In questo caso la situazione non sarà più recuperabile". Lo dice Roberto Speranza, leader della minoranza Dem, in un'intervista a Repubblica.

Il punto, spiega, è "non trasformarsi nel partito dell'avventura: se tutto si risolve in una gazebata, organizzata in quattro e quattr'otto, allora significa che non abbiamo capito nulla di quanto accaduto". Speranza chiede "un congresso vero", non "una sida tra figurine Panini con le faccine di Renzi o Speranza. Dobbiamo riempire questo appuntamento di sostanza". Dunque "va avviata la macchina nel modo più opportuno" per poi "valutare i tempi secondo lo schema che abbiamo in mente: non è irrilevante immaginare una legge elettorale con le coalizioni o con un meccanismo diverso". Senza contare "l'improvvisazione" nel Pd di chi "passa dalla legge più maggioritaria del mondo al meccanismo più proporzionale possibile...".

E sui tempi del voto, SPeranza ribadisce: "E' interesse del Paese tenere elezioni tra quattro mesi? Non è più ragionevole usare la forza parlamentare del Pd per fare due o tre cose utili" su povertà, scuola e diritti del lavoro? Nel frattempo, anche la minoranza interna deve "lavorare per costruire un punto di vista alternativo a Renzi".