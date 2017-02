Slitta riforma Protezione Civile, in Senato manca numero legale

Roma, 2 feb. (askanews) - E' slittato a martedì prossimo il voto finale del Senato sulla delega al Governo per la riforma della Protezione Civile. Per due volte è mancato il numero legale sulla votazione finale, quando ormai la riforma era giunta al traguardo. Al presidente Pietro Grasso non è rimasto che rinviare a martedì prossimo la votazione, sottolineando che "questo sarà il primo voto".