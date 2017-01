Sibilia: in M5s scelte nebulose da aprile, raddrizzare rotta

Roma, 12 gen. (askanews) - "Da aprile c'e' una certa nebulosita' nelle scelte. E' necessario che di questo anche altri assumano consapevolezza per poter raddrizzare la rotta. Il modo si trova, l'importante ora e' prenderne tutti coscienza.Che ci sia qualcosa da aggiustare credo sia palese, visto quel che e' successo". Carlo Sibilia, esponente del fu direttorio M5s, torna ad alzare pubblicamente la voce sulla gestione del MoVimento negli ultimi mesi.

"Sono state prese - dice in una intervista a Repubblica- decisioni affrettate. Ma noi non dobbiamo dare alibi a quelle persone che non aspettano altro che accada qualcosa per prendere la strada piu' comoda. Bisogna lavorare, condividere di piu', allargare la partecipazione il più possibile con i nostri strumenti, a partire dalla rete".

"Ho cercato di spiegare in tutti i modi che quella scelta era un errore, ma siamo andati incontro a una Caporetto", ha affermato in particolare Sibilia sulla vicenda del mancato ingresso dei Cinque Stelle nel gruppo Alde all'Europarlamento. E ora "penso che non ci sia niente di male a dire: abbiamo sbagliato, è stata fatta una mossa azzardata, cerchiamo di rimediare". Senza curarsi troppo della reprimenda già subita dal blog di Beppe Grillo per la critica aperta alla scelta di confluenza con i Liberali europei. "Sono tranquillo - taglia corto- perchè ho solo ricordato i nostri principi. Guy Verhofstadt nel 2009 stava al Bilderberg". Mentre che due europarlamentari abbiano deciso di non tornare con Farage negli euroscettici è una "cosa che mi dispiace".