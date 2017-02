Sgarbi: telefonata anti-Raggi di Grillo. Il comico: era imitatore

Roma, 7 feb. (askanews) - Non è ancora chiaro se si tratti di un caso politico o una boutade. Ma in questi giorni difficili per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, scoppia un altro piccolo giallo che potrebbe contribuire ad appesantire il clima.

A far esplodere la mina è Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, parlando a La Zanzara su Radio24, racconta di una telefonata tra lui e Grillo. "Una volta - dice - eravamo con Parenzo e abbiamo chiamato Grillo insieme. Abbiamo registrato la telefonata, lo abbiamo fatto apposta. Ha detto: guarda Vittorio, dobbiamo difendere la Raggi ma è una depensante, una totale depensante. Dunque è in totale malafede".

"La telefonata - aggiunge - è avvenuta poco prima dell'ultimo editto sugli indagati, quando ha capito che se cade la Raggi cade tutto. Vittorio, ha detto, è una totale depensante, una cretina assoluta, è il modello perfetto per quello che io voglio al potere".

A cercare di stoppare sul nascere la polemica è però proprio il leader del M5s, che in questi giorni si è schierato costantemente a difesa della prima cittadina della Capitale. "Ringrazio il mio imitatore che - scrive su Twitter - ha preso in giro il #FakeIntellettuale".