Scotto: nuova forza di sinistra con ex Pd, con noi 17 ex Si

Roma, 23 feb. (askanews) - "Oggi ci sono le condizioni per costruire una nuova forza di sinistra e vogliamo farlo, con noi c'è la maggioranza dei parlamentari di Sinistra italiana: si tratta di 17 deputati su 30, che hanno rappresentanto l'ossatura di un gruppo parlamentare che ha retto un lavoro importante. Daremo vita a un processo insieme a parlamentari che escono da Pd e anche ad altri parlamentari". Così Arturo Scotto, ex capogruppo di Sinistra Italia e ora fuoriuscito dal partito che ha eletto Nicola Fratoianni segretario, ha presentato, in una conferenza stampa alla Camera, il nuovo soggetto politico che prenderà vita dall'unione con gli scissionisti del Pd.

"Il processo che si apre è il compimento di Sinistra italiana, perchè quando è nata al Teatro Quirino - ha spiegato Alfredo D'Attorre - non volevano creare un piccolo partitino della sinistra antagonista, ma una forza con radici uliviste, una sinistra larga e di governo, non vogliamo costruire una copia sbiadita di Rifondazione comunista".

"Dentro il nuovo gruppo alla Camera, che sarà presentato a giorni, costruiremo un'agenda comune sul piano sociale e dei diritti su cui incalzare il governo e costruire segnali di novità e discontinuità" ma "su alcuni punti si può trovare una condivisione che allarghi l'ambito di sostegno al governo", ha detto D'Attorre.