Scotto lascia Si: non serve partito ma nuovo centrosinistra

Roma, 18 feb. (askanews) - Un addio annunciato e rumoroso: Arturo Scotto, presidente dei deputati di Sinistra italiana, ha spiegato ai delegati al congresso fondativo del nuovo partito perché non ne farà parte. "Se la sinistra è l'arcipelago della Polinesia, e un'isola in più - ha detto citando la relazione congressuale di Fabio Mussi - non cambia la geografia, allora il nostro compito dovrebbe essere costruire dei ponti, non una nuova isola".

Scotto ha spiegato di voler "rendere conto" delle sue scelte alla sua comunità politica. Ha rivendicato la "barra dritta" tenuta in una legislatura difficile, ma ha aggiunto: "Non so voi, ma io ho avvertito il senso di frustrazione per non poter cambiare le cose, per non poter incidere. Il tema è fare i conti fra la distanza fra la potenza delle nostre parole e l'impotenza dei nostri gesti, anche quelli più giusti".

"Avevamo capito per tempo la frattura fra il governo Renzi e l'elettorato di sinistra. Ora non possiamo attardarci, ora che quella crisi dopo il 4 dicembre è diventata deflagrante. Il quadro non è fisso né riguarda solo il quadro dirigente ma il rapporto fra un popolo e un'esperienza di governo. Non è una cosuccia da poco - ha sottolineato, replicando indirettamente a Vendola che aveva raccomandato di guardare il mondo e non solo quello che succede nel Pd - ma sono gli effetti dei mille giorni di Matteo Renzi. Per questo, per me, ancora oggi la partita conta più del partito", altra citazione classica del linguaggio vendoliano".

"Renzi non è più a palazzo Chigi, non è molto ma nemmeno molto poco", ha concluso Scotto, che ha incassato qualche applauso ma anche non pochi fischi, specie quando Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, fra gli oppositori di Renzi nel Pd, è entrato in sala e lo ha interrotto per stringergli la mano.

Interpellato poi dai cronisti che gli hanno chiesto di chiarire se lascia il partito, Scotto lo ha confermato: "Da domani lavoro a un altro progetto politico più largo. Certo, questo progetto l'ho proposto anche a Sinistra italiana, se domani lo accogliessero".