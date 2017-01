Salvini:Cona?Centri chiusi e espulsioni di massa con me premier

A quella gentaglia invece ora non succederà nulla. E' ora di dire basta

Roma, 3 gen. (askanews) - "Rivolta degli immigrati nel centro di accoglienza di Cona (Venezia), con mobili dati alle fiamme e operatori della cooperativa, medici e infermieri sequestrati tutta la notte, e i loro container assediati a sprangate. La rivolta si è conclusa poco fa. In Bulgaria a novembre, dopo un episodio simile, centinaia di "richiedenti asilo" violenti sono stati espulsi. In Italia invece a questa gentaglia non succederà nulla. Quando sarò al governo, espulsioni di massa, chiusura dei centri e navi della Marina militare che, dopo aver soccorso tutti, li riportano indietro. Basta, il 2017 sarà l'anno della riscossa". Lo ha scritto su facebook il segretario della Lega Matteo Salvini