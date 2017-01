Salvini:con me premier confini chiusi a cittadini Paesi a rischio

Roma, 31 gen. (askanews) - Se Salvini dovesse andare al governo, chiuderebbe le frontiere come Donald Trump? "Chiuderei l'ingresso ai cittadini dei paesi a rischio, la cui lista mi sarà fornita dai servizi segreti non essendo io in grado di dire chi è a rischio e chi non lo è". Lo dice Matteo Salvini, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. "Peraltro - ha aggiunto Salvini - i sette Paesi a cui ha fatto riferimento Trump erano stati scelti dal Nobel per la Pace Obama. Se erano a rischio anche per lui...".

Quanto alle proteste di molti cittadini americani contro le decisioni di Trump, Salvini li trova "fantastici... Negli Usa hanno votato due mesi fa, ma se la loro reazione è civile ci può stare. Mi fanno ridere le reazioni delle varie Madonna, Springsteen piuttosto che la Boldrini o la Merkel. La democrazia è democrazia e Trump aveva detto che lo avrebbe fatto, era nel programma. Madonna cantasse, se ne facesse una ragione, e non rompesse le palle...".