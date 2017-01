Salvini: triste fine M5s, porte Lega aperte a eurodeputati delusi

Roma, 9 gen. (askanews) - "Mi spiace per gli elettori in buona fede M5s che pensavano di votare un partito che voleva lasciare l'euro, cambiare l'Europa e bloccare l'immigrazione. Oggi, per qualche poltrona e qualche euro in più, Grillo e i 5 stelle stanno nel partito più europeista di tutti, quello sostenuto da Prodi e Monti, quello che difende l'euro, le banche, il Ttip, l'immigrazione di massa. Mi spiace perché è la triste fine dalla rottamazione alle poltrone". Così Matteo Salvini, segretario della Lega nord, ha commentato alla Camera i risultati della votazione online che ha sancito l'ingresso di M5S nell'Alde al Parlamento europeo.

Secondo Salvini "ci sarà stato uno scambio di poltrone: i 5 stelle voteranno Verhofstadt come presidente del Parlamento europeo e in cambio avranno qualche soldo in più e qualche presidenza di commissione in più. Per chi si presentava agli italiani come la rivoluzione in Italia e in Europa, con il superamento dell'euro e la rottamazione del sistema di lobby e banche è una misera fine. Le porte della Lega sono aperta per eletti e elettori 5 stelle che in buona fede vogliono continuare a combattere questa Europa e questo euro". Appello rivolto anche a Fi: "Porte aperte per chiunque. Siamo convinti che senza il controllo della moneta l'Italia non riparte: prima torniamo ad avere una moneta nostra meglio sarà per l'Italia".